السعودية تقصي أصحاب الأرض وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا للشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز منتخب السعودية على تايلاند بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ليهدي “الأخضر” بطاقة التأهل على حساب أصحاب الأرض.

ويلتقي المنتخب السعودي للشباب مع الفائز من مواجهة الإمارات وأوزبكستان، التي تقام غدا الأحد.

يذكر أن أصحاب المراكز الـ3 الأولى بالبطولة الآسيوية سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.