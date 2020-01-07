السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابي مطلوب

المستقلة/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم الوزارة، في مدينة القطيف شرق المملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية: “القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف حسين علي آل عمار”. مراسل #الإخبارية: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في #القطيف حسين علي آل عمار #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 7, 2020