السعودية تعلن القبض على أخطر إرهابي مطلوب
المستقلة/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين على قوائم الوزارة، في مدينة القطيف شرق المملكة.
وقالت قناة “الإخبارية” السعودية: “القبض على أخطر مطلوب إرهابي في القطيف حسين علي آل عمار”.
مراسل #الإخبارية: القبض على أخطر مطلوب إرهابي في #القطيف حسين علي آل عمار #الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 7, 2020
وتتهم وزارة الداخلية السعودية، آل عمار، بالتورط في العديد من القضايا منها واقعة اختطاف وقتل القاضي محمد الجيراني، واستهداف دورية أمنية في الدمام، إضافة إلى جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال.
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