السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

(المستقلة)… أعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مشيرة إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 30 يوليو.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ليكون الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة.

وأعلنت الدائرة الوقوف بعرفة يوم الخميس، الموافق 30 يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وبذلك سيكون الجمعة الموافق 31 يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحرص المملكة على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدا، وذلك حفاظا على صحة حجاج بيت الله الحرام، مع ضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة توفيق الربيعة، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، بينما أبرز وزير الحج والعمرة محمد بنتن أنه تم تحضير “خطط تنفيذية استثنائية”.(النهاية)