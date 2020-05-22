السعودية : تعذر رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الأحد

( المستقلة).. تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الجمعة، وغدا السبت المتمم لشهر رمضان، و سيكون الأحد القادم أول أيام عيد الفطر.

وتعذر رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.

يأتي ذلك فيما أكدت الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس اليوم الجمعة ٢٩ رمضان (الموافق 22 مايو 2020)، ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد 24 مايو، وسيُكمل شهر رمضان 30 يوماً.

بدوره، أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن هلال اليوم الجمعة 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب 10 دقائق، وبهذا سيكون شهر رمضان 30 يوماً والعيد يوم الأحد 24 مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة 29 رمضان.

وفي الإمارات، أصدر وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري، ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في “المناطق الوسطى والشرقية والغربية” متابعة مهمتها الشهرية عن بعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

كما ستستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية مساء اليوم الجمعة من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية. ويصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانًا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.( النهاية)