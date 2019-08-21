السعودية تعتمد مدينة بريدة مركز العالمية للتمور

(المستقلة)..أطلق السعوديون مهرجانهم الاقتصادي الكبير والمتخصص بتسويق التمور والمعروف باسم (مهرجان بريدة الدولي للتمور ) والذي تحتضنه مدينة بريدة السعودية (وسط المملكة ) ويستمر المهرجان حتى مطلع أيلول – سبتمر القادم . وتمتلك مدينة بريدة السعودية ما يقارب العشرة ملايين نخلة .

ومن خلال هذا المهرجان الدولي والذي يحتضنه مركز النخلة الدولي في مدينة بريدة السعودية . وبشكل يومي تسويق مئات الآلاف من الأطنان من مختلف الأصناف والأنواع . تباع بطريقة المزاد العلني .

هذا وتمتلك السعودية 25 مليون نخلة منتجة . ومن المتوقع أن تصل إلى 33 مليون نخلة منتجة في العام 2024 م .

وتنتج السعودية حالياً ما يفوق ال 3 ملايين طن من مختلف أنواع التمور .. لا تصدر السعودية سوى 15 % من إنتاجها فقط .

ووفقاً لإستراتيجية الرؤية السعودية 2030م فإن السعودية تخطط لتكون أكبر مصدر للتمور في العالم . حيث حالياً هي المصدر الثالث للتمور .

ووفقاً لهذه الاستراتيجية فقد ضاعفت السعودية المعامل والمصانع المتخصصة في تعبئة وتصنيع التمور .

وأحدثت المراكز والمهرجانات المتخصصة لتسويق التمور .

وتعد السعودية مدينة بريدة ( 300 كم عن العاصمة الرياض ) هي المركز العالمي للتمور .. من خلالها مهرجانها السنوي العالمي الكبير ومن خلال التخطيط لإطلاق البورصة العالمية للتمور . ومركز التسويق الرقمي العالمي للتمور ..

.هذا وتحضي التمور بشعبية جارفة في العالم العربي والإسلامي وتعد وجبة رئيسية وخاصة في شهر رمضان المبارك .