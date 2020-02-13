السعودية تعتقل أحد الرقاة العراقيين يزعم العلاج بالخوارق

المستقلة / أفادت تقارير صحفية سعودية بأن الشرطة ألقت القبض في المسجد النبوي بالمدينة، على شيخ زائر عراقي الجنسية يزعم قدرته على الخوارق.

وجاء ذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيه الشيخ مالا علي كردي وهو يرد بصر أحد المكفوفين في لحظات.

ويقول كردي في فيديوهاته المنتشرة في موقع يوتوب، إنه قادر على خوارق وكرامات تشفي المكفوفين وترد لهم بصرهم في، أو أنه يشفي الأبكم والأصم أيضا بمجرد قراءة آيات من القرآن.