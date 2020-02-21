السعودية تعترض صواريخ أطلقت من اليمن

المستقلة / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرت صواريخ بالستية أُطلقتها ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه مدن سعودية، ليل الخميس الجمعة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صواريخ بالستية صباح الجمعة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدن سعودية.

وأوضح المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين.

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة صنعاء أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار إلى أن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد.

وأكد أن التحالف العربي سيستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين من مثل هذه الهجمات الوحشية