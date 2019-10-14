السعودية تطلق المؤتمر الرابع للشباب العربي

(المستقلة)..تطلق المملكة العربية السعودية فعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية الاجتماعية في مدينة عنيزة . وسط السعودية . وذلك في أواخر شهر أكتوبر الجاري ويأتي هذا المؤتمر متزامناً مع اليوم العالمي للمدن .

و تسعى السعودية عبر هذا المؤتمر إلى جمع الشباب العربي ومناقشة مواضيع المسؤوليات المجتمعية التي يجب أن يؤديها الشباب خدمة لمدنهم ولأوطانهم ولعالمهم العربي وللإنسانية جمعاً ..

وذكر رئيس المؤتمر عبدالرحمن الخلف أن المؤتمر يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للمدن، ويهدف إلى بناء ثقة الشباب وإدماجهم في التنمية المجتمعية وفتح آفاق واسعة لهم، لتنفيذ وإدارة المبادرات والمشاريع التي تسهم في علاج تغذية الاقتصاد والقضايا المجتمعية.

واشار الى أن المؤتمر يولي اهتمامه بالشباب وقيادات العمل التطوعي، لإذكاء الوعي العام بغية استثمار الطاقات الشبابية ونشر إبداعهم وإمكانياتهم، من خلال تصميم المبادرات التنموية، مثل الذكاء الاصطناعي، التي تقود عمليات التحول في أسواق العمل والمهارات الشبابية المطلوبة، لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح لصناعة المستقبل المستدام، مستعيناً بالخبراء والمتخصصين والقيادات الشابة للمشاركة ، ولإتاحة الفرصة للالتقاء بهم، وتبادل المعرفة والاستشارات وعقد الشراكات، والإلتقاء بالشباب الموهوبين والمؤثرين، ممن لديهم الرغبة في التغيير الإيجابي للمجتمع.