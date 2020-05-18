السعودية: تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المملكة 57,345. وفقا لما أعلنه مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأضاف: “تم تسجيل تعافي 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 28748”.

وتابع: “44% من الإصابات لسعوديين، 56% من جنسيات أخرى، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 320 حالة”.

وأكد ارتفاع الفحوصات المخبرية إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

وكان العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل، الأحد، إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.