السعودية تسجيل 1172 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد ليكون الإجمالي 15102 حالة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 15102 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين.

ومن بين مجمل المصابين بكورونا في السعودية، هناك 93 “حالة حرجة” تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في المقابل، ارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية بـ124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة، بينهم سعوديان و4 غير سعوديين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 127.

وأوضح العبادالعالي أن وزارة الصحة السعودية تترقب مزيداً من حالات التعافي من فيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الوفيات المتدنية تعود للرعاية الطبية المتوفرة في السعودية لكافة المصابين بفيروس كورونا بالمجان وعلى أعلى المستويات.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار باتباع توصيات التباعد الاجتماعي. كما أوصى باستخدام تطبيق “موعد” للحصول على التقييم الذاتي اليومي.( النهاية)