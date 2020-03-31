السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا اصبح العدد الكلي 1563 مصابا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح اجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563 .

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر ، باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة، و20 في مكة.

كما أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10.

إلى ذلك، أكد تعافي 50 حالة إضافية، ليصبح عدد المتعافين في المملكة 165 حالة.

أما في ما يتعلق بالمرحلة القادمة، فأكد أنها امتداد لمراحل الحماية والوقاية، داعياً المواطنين والمقيمين على ارض المملكة إلى التقيد بالإجراءات الصحية والرسمية.

كما ذكر بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل ومنع التجول أوالاختلاط، والعناية بالنظافة الشخصية، والمثابرة على غسل الأايدي باستمرار.

ودعا المواطنين إلى الإستفادة من خدمة التقييم الذاتي في خدمة “موعد” التي تقدمها وزارة الصحة.

طلبات التنقل وفق الأولوية

من جهته، أوضح العميد سامي الشويرخ، المتحدث باسم الأمن العام السعودي، أن هناك “خلية أزمة” تعمل على مدار الساعة لدراسة طلبات التنقل وحاجته، مؤكداً أن التعامل مع طلبات التنقل بين المدن يتم بحسب أولوية الحالات.

كما شدد على أنه سيتم تطبيق العقوبات المرعية في حق كل من يخالف اجراءات منع التنقل، أو الحظر.

وأشار إلى وجود تعاون كبير من قبل الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في مكة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أمس عن اتخاذ إجراءات جديدة في مكة منعاً لانتشار الفيروس، وذلك بعزل 6 أحياء ومنع الدخول إليها والخروج منها، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة.

مليون ريال غرامة التلاعب بالأسعار

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن المستهلكين في المملكة أبدوا وعيا تاما في مسألة الاقبال على شراء السلع الغذائية وغيرها، مؤكداً أن عملية التسوق كانت مريحة دون تزاحم، لا سيما في الصباح. وأوصى بالتسوق ما بين الساعة 6 صباحا والـ 11 ظهرا.

كما لفت إلى وجود 20 تطبيقا مرخصا لتوصيل الطلبات والبضائع للعملاء في منازلهم.

وأشار إلى أن هناك رقابة كاملة على أسعار السلع عبر كل المنافذ، مضيفاً أنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الفواكه والحمضيات.

إلى ذلك، قال إنه تم تحرير أكثر من 1300 مخالفة رفع أسعار، داعياً كل من يلمس مخالفة أو تلاعبا بالأسعار إلى ابلاغ الوزارة.

وختم مؤكداً أن غرامات فورية ستفرض على المتلاعبين بالأسعار وقد تصل إلى مليون ريال.( النهاية)