السعودية تسجل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت السلطات الصحية السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض“كوفيد-19″، ان” 22 شخصا توفوا جراء إصابتهم ب‍كورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، مايرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 480 حالة وفاة“.

وأشارت إلى “تسجيل 1618 إصابة جديدة ب‍كورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 1581 إصابة أمس الأول، ليصبح بذلكإجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 83384″.

وأوضحت الوزارة، أنه “يعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (679) وجدة (247) ومكة المكرمة (105)والهفوف (101)“.

وأكدت “تماثل 1870 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى58883 شخصا“.( النهاية)