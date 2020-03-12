السعودية تسجل 24 اصابة جديدة بكورونا بينهم اثنان عائدان من العراق

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدبينها حالتان عائدتان من العرا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان الحالتين الأولى والثانية لمواطن ومواطنة عائدان من العراق.

واضاف البيان ان الحالة الثالثة لطفلة سعودية تبلغ من العمر ١٢ عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

واشار البيان الى ان الحالات الـ ٢١ الأخرى هي من الجنسية المصرية، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات هو ٤٥ حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة، حسب البيان.

واكدت وزارة الصحة السعودية، امس الاربعاء تسجيلها 20 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان 13 حالة من بينها كانت قادمة من العراق وايران.

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا. (النهاية)