السعودية تسجل 1362 إصابة جديدة بكورونا كأعلى حصيلة يومية بالفيروس

( المستقلة)…. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم السبت، تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل الإناث منها 11%، بينما شكل الذكور 89% ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا أن الإصابات النشطة بلغت 21518 والحالات الحرجة 139.

كما أعلن تسجيل 210 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة إلى 3765.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 176 حالة وفاة.

كانت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية أعلنت أمس الجمعة عن إعادة توزيع العمال لفك التكدسات.

وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن، تستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض لحين التعامل الصحي معهم. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة، لدعم سكن العمالة، لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يومياً.

كما أضاف أنه تم تسهيل عودة قرابة 2500 عامل إلى بلادهم سالمين.( النهاية)