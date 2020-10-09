السعودية تسجل انخفاضاً في حالات ” كورونا ” الحرجة

المستقلة …. تعتبر السعودية واحدة من أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال العام الحالي في عدة مناطق من المملكة وهو ما جعلها في اوقات سابقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة لمنع انتشاره وتقليل مخاطره بين المواطنين.

اليوم السعودية تبدا بتسجيل انخفاض تدريجي فيما يخص معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا للحالات الحرجة مع استقرار معدل الارقام للحالات النشطة.

حيث سجلت السعودية يوم أمس 9 آلاف و391 حالة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بأرقام مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي من العام الحالي 2020.

وكانت “الصحة السعودية” أعلنت أمس عن تسجيل 561 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 323 ألفاً و769 حالة كما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و972 حالة، وذلك بإضافة 25 حالة وفاة جديدة.

وفيما يتعلق بالإصابات سجلت السعودية أمس 421 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 338 ألفاً و132 حالة.