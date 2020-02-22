السعودية.. تزويج 215 يتيما ويتيمة بالرياض

المستقلة /أثمرت جهود وحدة الزواج وإصلاح ذات البين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، عن تزويج 215 يتيما ويتيمة من المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء وممن هم لدى الأسر البديلة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يوسف السيالي، أن “آلية الزواج من اليتيمات تمر بعدة مراحل، إذ تبدأ باستقبال طلبات الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة، أو عن طريق وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرة ثم دراسة الطلب والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج والمقابلة الشخصية للمتقدم”.

وأضاف السيالي: “نعود بعدها إلى قاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي أسماء جميع فتيات الدور ورغباتهن، لترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم، بعدها يتم التوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع دور الإيواء والأسر البديلة ليتم في النهاية عقد الزواج”.

ونوه المسؤول السعودي، إلى أن “عمل الوحدة لا يقتصر على تزويج الفتيات فقط، بل يمتد إلى تأهيلهن قبل الزواج، ومتابعتهن بعد الزواج، والتدخل عند الحاجة للإصلاح، وحل المشكلات التي قد تعترض حياتهن الزوجية”.

وأكد السيالي، على أن هذه الجهود تعد جزءا من الرعاية الشاملة التي توليها الدولة لهذه الفئة من الشعب، لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.