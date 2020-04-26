السعودية ترفع منع التجول جزئيا في جميع المناطق ما عدا مكة والأحياء المعزولة سابقا

(المستقلة).. أعلنت المملكة العربية السعودية رفعا جزئيا لمنع التجول في جميع مناطق المملكة باستثناء مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء (20 رمضان 1441هـ الموافق 13 آيار/مايو 2020م).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تم رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد (3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م)، وحتى يوم الأربعاء (20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م)، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

وإضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، سمح الأمر الملكي بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ابتداء من يوم الأربعاء (6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م)، وحتى يوم الأربعاء (20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م).

وتشمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح لها بمزاولة عملها: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، وعيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة، مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي.

كما سمح الأمر الملكي لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء (6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م)، وحتى يوم الأربعاء (20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م).

المصدر: واس