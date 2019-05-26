السعودية تدعو قطر رسميا لحضور “ قمة مكة ”

(المستقلة).. تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة الطارئة لدول مجلس التعاون الخليجي في مكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأحد.

وتسلم وزير الخارجية القطري الدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وفقا لما ذكرته الوكالة القطرية.

ومن المنتظر أن تعقد القمة الخليجية في 30 مايو/أيار الجاري في مكة، وهي قمة طارئة كونها تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج.

يذكر أن أمير قطر كان قد تلقى دعوة لحضور القمة الخليجية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، عام 2018، لكنه لم يحضر.