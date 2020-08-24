المستقلة /- اعلنت السعودية، عن بدء محادثات حول استثمارات محتملة في مشروع حقل ارطاوي الغازي في البصرة جنوبي العراق بقيمة 2.2 مليار دولار، لاعادة توجيه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المهدور نحو توليد الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزير الطاقة السعودي في تصريحات صحفية :” ان الرياض تدرس ايضا استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق وصادرات الكهرباء لتزويد العراق”.

يشار الى ان سفير العراق لدى الرياض قحطان الجنابي اعلن في وقت سابق عن ان الايام المقبلة ستشهد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية ، مؤكدا ، ان منفذ عرعر النموذجي سيفتتح قريبا وهنالك رغبة من العراق لفتح اكثر من منفذ حدودي مع السعودية .