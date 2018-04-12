السعودية تخصص 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

(المستقلة)..أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الرياض خصصت 1.5 مليار دولار للعراق، منها مليار لمشاريع إعادة الإعمار، ونصف مليار لدعم الصادرات السعودية للعراق.

وقال الجبير في مؤتمر وزراء خارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ29، اليوم الخميس: “إعادة إعمار العراق فرصة لابد من استثمارها من أجل استمرار مساهمتها مع أشقائها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك”.

يذكر أن الكويت شهدت في شباط/ فبراير الماضي فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بحضور عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق.

وأعلنت الإمارات عن دعمها لإعادة الإعمار بـ500 مليون دولار إضافة إلى استثمارات في القطاع الخاص في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم قصر بخمسة مليارات و500 مليون دولار، فيما خصصت قطر مليار دولار على شكل قروض واستثمارات.

وإلى جانب الدول العربية، أعلنت دول أخرى عن مساهمتها في إعادة الإعمار وبينها تركيا، التي أعلنت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عن تخصيص 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق تقدمها على شكل تسهيلات وقروض.

وقالت ألمانيا إنها ستقدم 350 مليون دولار كمساعدات، فيما تعهدت بريطانيا بتقديم ما يصل إلى مليار دولار سنويا من قروض التصدير على مدى 10 سنوات، وتعهدت اليابان بأن تسهم بـ100 مليون دولار هذا العام، عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.