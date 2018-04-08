السعودية تحضر مفاجأت لمباراتها مع العراق

(المستقلة)… دعا الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، العقيد سلطان الودعاني الجماهير الرياضية لحضور مباراة منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي لكرة القدم مع نظيره منتخب العراق للشرطة يوم الثلاثاء القادم في استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

وبين أن هناك فعاليات ترفيهية ورياضية متنوعة للعوائل ستقام في الساحات الخارجية للملعب قبل بداية المباراة بثلاث ساعات، بالإضافة إلى تخصيص سيارتين وعدة هدايا متنوعة للسحب عليها في المباراة.

ورحب الودعاني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة الرياض برئيس وفد منتخب العراق للشرطة، اللواء مهدي الفكيكي وبالجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب والوفد المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، قائلاً “أهلاً بجيراننا الأعزاء بين أشقائهم وفي بلدهم الثاني، ونسعد كثيراً بهم وبالعلاقة الأخوية مع جمهورية العراق، ونتطلع في المباراة المرتقبة لتكون مهرجاناً أخوياً جميلاً بين المنتخبين السعودي والعراقي وأن يستمتع الجمهور بها وبالفعاليات المصاحبة لها”.

من جهته قال رئيس الوفد العراقي “تواجدنا في البلد الشقيق المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة وتأكيد على التعاون بين البلدين وبين وزارتي الداخلية بهما”.

واضاف “بعدما عشنا في محافظة البصرة كرنفالاً أخوياً كبيراً وفريداً مع ضيوفنا السعوديين الأعزاء، حضرنا إلى الرياض لنقدم كرنفالاً مماثلاُ عنوانه المحبة والأخوة”.(النهاية)