السعودية تحتضن اول ديربي اسباني في عام 2020

المستقلة … يبحث فريق ريال مدريد عن التتويج بأول بطولة في 2020 عندما يواجه أتلتيكو مدريد في الساعة التاسعة بتوقت مكة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما نجح الملكى في الإطاحة بفالنسيا من نصف النهائي بنتيجة 3-1، وتخطى الأتلتى برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بنفس قائمة لقاء الذهاب والتى يغيب عنها جاريث بيل وكريما بنزيما وهازارد الثلاثي المصاب قبل السفر إلى السعودية، وباستثناء ذلك كل النجوم حاضرة، في المقابل يغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم كوكي نجم الوسط بسبب الإصابة.

ويتسلح ريال مدريد في مباراة اليوم متسلحا برقم زين الدين زيدان القياسى فى النهائيات حيث فاز بجميع المباريات النهائية التي خاضها كمدرب للميرينجي منذ تعيينه لأول مرة في يناير 2016، حيث فاز في تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا عقب تغلب الريال على الأتلتي في ميلانو 2016 ثم أمام يوفنتوس في كارديف 2017 وليفربول في كييف 2018، كما توج المدرب الفرنسى مرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ومرتين بمونديال الأندية، ويبحث عن لقبه العاشر في مباراة اليوم.

في المقابل، يطمح دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو في مواصلة سجله المميز ضد ريال مدريد في النهائيات باستناء بطولتى دوري أبطال أوروبا حيث حقق أول بطولة محلية مع أتلتيكو مدريد على حساب الملكي في نهائي كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013 على ملعب “سانتياجو برنابيو” حينما انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق قبل أن تحسم رأس ميراندا البطولة لصالح الفريق.

وفي السوبر الإسباني 2014 تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في البرنابيو بهدف لمثله قبل أن يحسم سيميونى لقاء العودة في فيسنتى كالديرون بهدف نظيف، وفي السوبر الأوروبي أيضًا عام 2018 وبعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية بالتعادل 2-2 استطاع المدرب الأرجنتيني الفوز بنتيجة 4-2 وحصد اللقب.

ومن المتوقع أن يجرى سيميونى تعديلا على خط الوسط بدخول ماركوس يورينتي الذى تألق بعد دخوله كبديل ضد برشلونة وشارك لمدة 24 دقيقة وصنع التمريرة التي جاء منها هدف الانتصار الحاسم لأنخيل كوريا في الدقيقة 86، وسيدخل أساسيا في لقاء اليوم بدلا من كوكي المصاب.

وسيكون يورنتى لاعب ريال مدريد في أول اختبار صعب ضد فريقه السابق بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2018 في أبو ظبي، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مقابل 40 مليون يورو.