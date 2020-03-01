السعودية تجهز 25 مستشفى للتعامل مع حالات “كورونا

(المستقلة).. اعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد برئاسة وزير الصحة قد أكدت ،في وقت سابق، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل المملكة حتى الآن، وأهابت بالجميع للتواصل مع 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقررت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة الماضية، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، منوهة الى أنه قرار “مؤقت”.