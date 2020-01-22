السعودية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

المستقلة / حسام الدين جمال / حصد المنتخب السعودي بطاقة تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على أوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما بهدف نظيف.

سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليصعد بالأخضر السعودي لنهائي البطولة الآسيوية المقامة حاليا في تايلاند.

ويلتقي منتخب السعودية مع الفائز من مواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

يذكر أن منتخب السعودية تأهل مرة واحدة سابقا إلى الأولمبياد، وذلك في نسخة 1996 بأتالانتا الأمريكية، وخرج من الدور الأول.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى بالبطولة الآسيوية إلى أولمبياد طوكيو 2020.