السعودية تبدأ تجارب سريرية لتقييم لقاح ضد فيروس كورونا

(المستقلة).. بدأت في اللملكة العربية السعودية تجارب سريرية لتقييم لقاح لحماية الأشخاص من فيروس كورونا، المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط (MERS-CoV).

وبحسب موقع precision vaccinations، المختص بنشر أخبار اللقاحات المستندة إلى الأبحاث، أُعلنت الدراسة في 19 كانون الاول/ديسمبر 2019، وستكون أول تجربة سريرية تركز على MERS-CoV في المملكة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا، بأنه منذ عام 2012 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تم تسجيل ما مجموعه 2449 حالة مصابة بفيروس كورونا و 858 حالة وفاة مصاحبة لها، وكانت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المملكة.

التجربة عبارة عن تعاون بين معهد جينر ومركز الملك عبدالله الدولي للبحوث الطبية (كيمارك KAIMRC)، بتمويل من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.