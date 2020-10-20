السعودية تبدأ باستقبال المتعمرين من الخارج وفق اجراءات معينة

المستقلة … رحبت السعودية بأستقبال المسلمين كافة من الخارج من اجل أداء مناسك العمرة خلال الفترة المقبلة ضمن المرحلة الثالثة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة لضمان سلامة وجودهم في الأراضي السعودية بسبب فيروس كورونا.

قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن أن فتح المجال لاستقبال المسلمين لاداء مناسك العمرة من خارج السعودية ستكون الحدث الأكبر على مستوى العالم من حيث الأعداد التي ستفد إلى السعودية؛ إذ لم تسجل أي دولة حول العالم استقبالها أعداداً في ظل جائحة فيروس كورونا.

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وذكر بنتين أن استخدام تطبيق “اعتمرنا” للقادمين من الخارج لتأدية مناسك العمرة يختلف تماماً عما هو معمول به الآن لمستخدمي الداخل، وستكون آلية التعامل أثناء وصولهم بتقسيم الفوج القادم وفحص كل معتمر على حدة، ومن ثم ينتقلون إلى المسجد الحرام، وسيخصص لهم مسارات ومواقع محددة لأداء المناسك بنظام الأفواج، موضحاً أن الشركات التي قامت بجلب المعتمرين من دولهم تتحمل مسؤوليتها في تطبيق الإجراءات والالتزامات كافة.

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن بلاده تعمل على نظام جديد للتأشيرات؛ إذ لا نتحدث في هذه المرحلة عن تأشيرات متعددة للعمرة والزيارة وغيرها، وستكون هناك تأشيرة واحدة لجميع الأغراض لتتوافق مع التطور الملحوظ في جميع القطاعات والانفتاح الذي تعيشه السعودية، في حين سيبقى العمل بـ”تأشيرة الحج” لما تقتضيه الحاجة المتربطة بالمشاعر المقدسة ومساحتها.