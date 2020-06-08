السعودية تبحث فرض قيود على عدد الحجاج وسط مخاوف من تفشي كوفيد-19

( المستقلة)… قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

ويبلغ عدد الحجاج سنويا حوالي 2.5 مليون. وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

وطلبت السعودية في مارس آذار تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن السلطات تفكر الآن في السماح ”بأرقام رمزية فقط“ هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية.