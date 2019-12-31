السعودية: القصف الأمريكي جاء ردا على هجمات إرهابية

المستقلة / علقت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، على الهجمات التي وقعت على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، ما أدى إلى مقتل أمريكي وأصابة جنود عراقيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول قوله، إن “المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره”.

وأضاف، “كان آخر هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بناء على دعوة من الحكومة العراقية خلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي“.

المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق.#واس_عام pic.twitter.com/3ekbqWNbqM — واس العام (@SPAregions) December 31, 2019

وأكد المسؤول السعودي، أن الهجوم الأخير على قاعدة كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا، والذي تسبب في مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، تتطلب اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم”.

وشدد المسؤول، على أن المملكة تشجب وتدين هذه الهجمات الإرهابية، مؤكدة أنها تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في تلك الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

واختتم المسؤول السعودي، بأن بلاده تدعو إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره.

وفي هذا الصدد أكد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران”.