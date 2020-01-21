السعودية: القبض على سيدة سرقت ونجّست جامع في القصيم

المستقلة / قبضت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، على سيدة من الجنسية السودانية إثر دخولها لجامع في محافظة الرس، وبعثرة محتوياته، و وضع مواد نجسة فيه .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم أن الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.