السعودية: العلاقات مع إسرائيل رهن اتفاق سلام مع الفلسطينيين

المستقلة / أفاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة حوارية في مؤتمر للأمن السبت في ميونيخ بألمانيا. وهو كان يردّ على سؤال لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، ما إذا كان متوقعاً حصول خطوة جديدة في الشرق الأوسط تشمل بدء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، أو على الأقل توقيع اتفاق “اللاحرب” الذي تسعى إليه تل أبيب.

وقال : “تطوير العلاقات مع إسرائيل، فقط عندما يتم توقيع اتفاق سلام ووفقاً لشروط الفلسطينيين”.

وكان فرحان قد نفى في وقت سابق، وجود أي خطط لعقد لقاء بين مسؤولي السعودية وإسرائيل، مؤكداً أنه لا علاقات بين الجانبين، وأن المملكة تقف بحزم إلى جانب فلسطين.

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لم يحضر مؤتمر ميونخ، على رغم أنه كان يستعد لذلك من أجل لقاء وزراء عرب.