السعودية: اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن

(المستقلة) … أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، قوله في تصريح صحفي، اليوم (26 آذار 2018)، إن “ثلاثة من الصواريخ الحوثية كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مبينا أن “اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية”.

ووصف المالكي هذا العمل بـ “العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران” مجددا اتهامه لطهران بالتورط في دعم “الجماعة الحوثية المسلحة” بقدرات نوعية.

وأشار إلى ان “إطلاق الصواريخ تحدي واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مؤكدا أن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وهو تطور خطير”.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى شظايا الصواريخ على مكان إقامتهم.

ويأتي إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل جماعة الحوثي في اليمن، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملية التحالف العربي العسكرية في اليمن، حيث تقود السعودية منذ 26 آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.