السعرات الحرارية الموجودة في حلويات رمضان

تعد الحلوى من الأطباق الشائعة على مائدة إفطار رمضان، لكن يجب الحذر عند تناولها، حيث تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

واستعرضت مجلة “الكونسلتو” السعرات الحرارية الموجودة في بعض الحلوى الرمضانية، نقلاً عن موقع “Fat secret” كالتالي:

1-الكنافة

تحتوي قطعة واحدة من الكنافة، بمقدار 25 جرام، على 200 سعر حراري، 10 جرام من الدهون، 24 جرام من الكربوهيدرات، 4 جرام من البروتين، 20 جرام من السكريات.

2-القطايف

تحتوي قطعة واحدة من القطايف على 324 سعر حراري، 9.6 جرام من الدهون، 57,2 جرام من الكربوهيدرات، 4.8 جرام من البروتين، 0% من فيتامين سي وفيتامين أ.

3-البسبوسة

تحتوي شريحة واحدة من البسبوسة (مقاس 2 3X سم) على 220 سعر حراري، 8.3 جرام من الدهون، 32.7 جرام من الكربوهيدرات، 4.11 جرام من البروتين، 20 جرام من السكريات.

4-الجلاش

تحتوي قطعة واحدة من الجلاش الحلوعلى 291 سعر حراري، 10.5 جرام من الدهون، 24.7 جرام من الكربوهيدرات، 23.8 جرام من البروتين، 55 ملليجرام من الكوليسترول.