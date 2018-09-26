السعدي يسحب اجازة الهميم والمحمدي ويعدهما منحرفين عن منهجي العلماء والصوفية

(المستقلة) … اعلن العلامة عبد الملك السعدي، الاربعاء، عن سحب اجازة العلم الشرعي من عبد اللطيف الهميم ومحمد مطلق المحمدي، فيما اشار الى انهما يعدان منحرفين عن منهجي العلماء والصوفية.

وقال السعدي في بيان تابعته (المستقلة) ، انه “سبق أن وجهت ملامة لبعض من ينتسب الى أهل العلم الشرعي، وإلى بعض من يدعي أنه من أهل التصوف، لأنهم انحرفوا عن منهجي العلماء والصوفية”، مبينا ان “هؤلاء اندمجوا مع السياسة القائمة اليوم في العراق، وأخذوا يرددون ألفاظا تنسجم مع عقيدة بعض السياسيين، ومنهم مَن هو مجازٌ من قِبلي وقد وعدت بالتصريح باسمائهم”.

واضاف ان “بعض المجازين من قِبلي اخذ يُجيز آخرين بالوقت الذي جعلت إجازته باطلة ومسحوبة من قِبلي”، مشيبرا الى انه “اصبح من اللازم التصريح بالإسم فأقول أنهما شخصان هما عبد اللطيف هميم، ومحمد مطلق المحمدي”.

وتابع انهما “بعد الإندماج بالسياسة التي لم تجلب للعراقيين إلا الويل والثبور والقتل والفقر، لا يستحقان دمج إسميهما مع سلسلة أولئك الأفذاذ المدرجة في الإجازة”، موضحا ان “كل إجازة أجيزت منهما فهي باطلة لا إعتداد بها”.

وعبد الملك بن عبد الرحمن بن أسعد بن جاسم بن محمد بن حسين بن حسن بن علي بن سعدي، وأسرته هي إحدى الأسر التي تقطن في هيت من بداية القرن الثاني عشر الهجري تقريباً، وولد في مدينة هيت عام 1937م، ويعد احد أبرز علماء أهل السنة والجماعة من العراق، ومن كبار فقهائها.