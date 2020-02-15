السعدون :الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد تمرير الحكومة الجديدة

المستقلة … أعلن عضو مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، أن الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد تمرير الحكومة الجديدة في حال كانت مستقلة تماماً.

وقال في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” إن ” الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد تشكيل وتمرير الحكومة الجديدة في حال كانت مستقلة تماما وتنازلت كل القوى السياسية بشأن طبيعة مشاركتهم فيها لأننا في هذه الحالة لا نريد أن نفرض رأينا على الآخرين”.

وأضاف السعدون أن “هناك خصوصية للإقليم يجب مراعاتها من قبل رئيس الوزراء المكلف سواء على صعيد وضع الإقليم ككل أو القوى والأحزاب التي تمثل الإقليم”، مبينا أن “الموقف الكردي وبعد الاجتماع الأخير الذي عقدته القوى والأحزاب الكردية برئاسة رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني أصبح موحدا حيال تشكيل الحكومة الحالية التي هي أصلا حكومة انتقالية بهدف إجراء انتخابات وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون كل شيء صحيحا لكن يتوجب على علاوي أن يأخذ رأي السيد مسعود بارزاني في حال اختار وزراء حتى تتحقق المشاركة في المسؤولية كذلك بحيث يكون هذا المرشح أو ذاك مرضيا عنه أو يمثل المكون أو الكتل السياسية الكردية”.

وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الكردي بشكل عام داعما لتمرير الحكومة أم أن هناك شروطا، أكد السعدون أن “الموقف الكردي سيتبلور تماما اليوم أو غدا”.