السراج: هناك تعتيم اعلامي على الكارثة التي حلت بمدينة الموصل

(المستقلة).. قالت النائبة عن محافظة نينوى ان الاعداد التي نشرتها وكالة اسوشييتد برس (Ap) عن الضحايا المدنيين في الموصل اقل من الاعداد الحقيقية.

ونشرت وكالة اسوشييتد برس (Ap) تقريرا ذكر أن ما بين 9000 الى 11 ألفا مدني ضحايا تسعة أشهر من المعارك في الموصل.

وقالت السراج “ان هذه التقديرات حسب معلوماتنا من خلال تواجدنا في المدينة هي اقل من الواقع، فأن اعداد الشهداء من المدنيين كبير جدا ويصل الى ٢٠ الف مدني او اكثر”.

واشارت الى ان “الكارثة التي حلت بمدينة الموصل كبيرة جدا ” معربة عن الاسف الشديد مما وصفته “تعتيم اعلامي عليها داخليا وخارجيا “.

واضافت “ان من المحزن ليومنا هذا لم نسمع بمحاسبة المسببين بأكبر كارثة في العصر الحديث ونتساءل هل٢٠ الف مدني بريء لايستحقون ان تقوم الحكومة بمحاكمة المقصرين الذي كانوا السبب الرئيسي في سقوط المحافظة وما تلاها من ويلات وتدمير في البنى التحتية وممتلكات المواطنيين.؟”

وطالبت السراج رئيس الحكومة حيدر العبادي والادعاء العام والقضاء العراقي بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية و”محاسبة المقصرين والمتخاذلين في سقوط الموصل وبقية المدن العراقية بتهمة الخيانة العظمى وفاء لدماء الشهداء وجعلهم عبرة لمن اعتبر”.

كما طالبت الحكومة والمجتمع الدولي بالاسراع في اعادة اعمار محافظة نينوى واعادة النازحين اليها .