السديس: أيام وتعود الصلاة والطواف بالحرم

في تصريح انتظره الكثيرين من المسلمين حول العالم كشف رئيس هيئة شؤون الحرمين إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس عن موعد عودة الصلاة والطواف والسعي في الحرم المكي.

وتوقع الدكتور عبد الرحمن السديس انكشاف “غمة كورونا المستجد” الذي أصاب سبل الحياة بالشلل وفرض حظرًا اجباريًا على الأشخاص في العالم.

ونشر حساب شؤون الحرمين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “سناب شات” فيديو ظهر فيه الخطيب عبد الرحمن السديس قائلًا: “أبشر واطمئن إنها كلها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف، والصلاة في الحرمين ، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمور كما كانت، فدولتنا أحرص منا على هذا الأمر”