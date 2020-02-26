السجن 6 سنوات لامرأة تسترت على إرهابي

(المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأة تسترت على احد الإرهابيين.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “مدانة اعترفت باستقبال انتحاري يدعى (ابو مها) والصعود معه في السيارة المفخخة نوع هونداي ستاريكس بالقرب من سيطرة الشعب بغية إبعاد الشك عنه بعد أن كان يروم تنفيذ عملية انتحارية تحقيقا لغايات إرهابية”.

وأضاف البيان أن “المدانة اعترفت بأنها مع زوجها انتموا الى صفوف ما يسمى دولة العراق الاسلامية”، لافتا إلى أن “المحكمة اصدرت حكمها بحق المدانة وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.