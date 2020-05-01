السجن 16 عامًا و74 جلدة لزوجين إيرانيين بسبب “إنستغرام”

(المستقلة)..قال موقع راديو فاردا، الخميس، إن “محكمة في إيران حكمت على زوج وزوجة من الناشطين على موقع إنستغرام بالسجن لمدة 16 عامًا والجلد 74 جلدة وغرامة نقدية”.

ونقل الموقع عن أحمد معين شيرازي الذي يعيش الآن مع زوجته شابنام شهروخي وطفليهما في منفى اختياري، قوله أن “المحكمة أصدرت حكمًا ضده وضد زوجته غيابيًا بتهم “الدعاية ضد النظام”، ومنشورات “فاحشة ومبتذلة” على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل ضد الآداب العامة، ونشر الفساد الأخلاقي”.

وينتقد منشور شيرازي، سياسة الفصل بين الجنسين التي تتبعها الدولة في إيران، كما أن ظهور زوجته بدون حجاب يمثل تحديا للسياسة المحافظة في إيران، حيث الحجاب إلزامي.

وتعيش العائلة الآن في تركيا بعد أن اضطرت إلى مغادرة إيران في أيلول 2019، ونقل موقع راديو فاردا عن الزوجين قولهما أنهما “استدعيا مراراً وتكراراً إلى وزارة الاستخبارات، واتهما بالتجسس، وحذرا من أنشطتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، واحتجزا لمدة يوم قبل إطلاق سراحهما بكفالة”.

ولدى الزوجين ما يقرب من 1.5 مليون متابع على حساباتهما على Instagram، ومعين هو بطل سابق في الملاكمة، وقد حكم عليه بالسجن 9 سنوات، فيما حكمت زوجته بالسجن سبع سنوات و74 جلدة و3 أشهر من العمل في البلدية.

وتنشر العائلة صورًا لهم وهم يمارسون الرياضة والملاكمة، ويكتبون عن قضايا اجتماعية وسياسية.

المصدر: الحرة