السجن 15 عاما لقاتل شهيد الشهامة في مصر

المستقلة / قضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الأحد، بالسجن 15 عاماً على محمد راجح، في قضية قتل محمود البنا والمعروفة إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة”.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاماً على اثنين من المتهمين، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع.

ووصل محمد راجح المتهم الرئيسي في مقتل شهيد الشهامة محمود البنا، ومعه أصدقاؤه المشتركون في الجريمة التي هزت المنوفية، لمقر محكمة شبين الكوم صباح اليوم الأحد.

وعلق محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا، قبل النطق بالحكم على محمد راجح وأصدقائه، قائلًا: “أطالب بتوقيع أقصى عقوبة وتطبيق شرع الله”.