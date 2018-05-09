السجن 15 عاما لأي مواطن يجلب بطاقة انتخابية غير بطاقته

(المستقلة)… أكدت مفوضية الانتخابات ان اي مواطن يجلب بطاقة انتخابية ليست له يسجن لمدة 15 عاما، فيما اشارت الى ان المحكومين أقل من خمس سنوات سيمكنهم من التصويت يوم غد.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان “أي مرشح او أي حزب يثبت انه يحاول التلاعب فسيتم حذف نتائجه واتخاذ الإجراءات القانونية”، مبينا ان “اي مواطن يجلب بطاقة غير بطاقته الانتخابية سيتم اتخاذ الإجراءات ويحبس قرابة 15 سنة”.

واكد عضو المفوضية حازم الرديني خلال المؤتمر ان “المحكومين اقل من خمس سنوات سيتمكنون من التصويت يوم غد الخميس”.

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.(النهاية)