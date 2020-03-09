السجن 15 سنة والغرامة لمتاجرين بالمخدرات في ميسان

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات ميسان حكمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانين اثنين مع غرامات مالية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ميسان نظرت دعويين اثنين تتعلق بالمواد المخدرة،وحكمت على كل مدان بالسجن خمسة عشر عاما مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عشرة ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة سنة واحدة”.

وذكر أن”المدانين هم من سكنة محافظة البصرة وقدموا الى محافظة ميسان وقاموا بشراء مادة الكرستال المخدرة وزن (3) كيلو غرام مقابل مبلغ مقداره ( 9600) دولار وعند عودتهم القي القبض عليهم وسط مدينة العمارة عن طريق مفرزة تمكنت من ضبط المواد المخدرة داخل (شوتة) السيارة العائدة لهم .

وبين أن” الاحكام بحقهم تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧”.