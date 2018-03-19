السجن 15 سنة لمتاجر بالحبوب المخدرة وتصديق اعترافات متهم آخر

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان بالمتاجرة بالمواد المخدرة، فيما صدقت محكمة تحقيق النجف اعترافات متهم آخر متهم بحيازة 88 ألف حبة مخدرة.

وقال رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية القاضي مسلم متعب إن “محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق متهم ادين بالمتاجرة بالمواد المخدرة”، مبيناً ان “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

وأضاف متعب أن “محكمة تحقيق النجف صدقت من جانبها اعترافات متهم آخر بحيازة حبوب مخدرة بلغ عددها 88 ألف حبة تم القبض عليه من قبل مفارز الأمن الوطني”، مشيراً الى ان “اعترافاته صدقت وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.