السجن 14 سنة لحجي “حمزة الشمري” زعيم أكبر مافيا في العراق

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان حسين”.

وأضاف أن “الحكمين جاءا وفقا لأحكام القرار 160 / أولا لسنة 1983 وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط في هيئة الحشد الشعبي مرتين وحمله باجين اثنين يعودان للمؤسسة نفسها”.

وتابع أن “المحكمة قررت أن تنفذ العقوبات بالتعاقب استنادا إلى أحكام المادة 143 من قانون العقوبات كون الجرائم غير مرتبطة ببعض”.

وأعلنت القوات الأمنية، العام الماضي عن اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.

والشمري المعروف بالاوساط الشعبية بـ”حجي حمزة” زعيم أكبر “مافيا” في العراق كان يدير شبكات للدعارة في العاصمة بغداد في عملية غسيل للأموال لصالح شخصيات سياسية ودينية في العراق. (النهاية)