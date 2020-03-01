السجن ينتظر “المذنب”… وشم داخل بياض العين يقود إلى كارثة

(المستقلة)… دفعت امرأة شابة ثمنا باهظا لولعها بنقش الوشوم (التاتو)، بعد أن قررت صبغ البياض داخل عينيها، في واقعة تحولت إلى قضية ستنظرها المحاكم قريبا.

ألكسندرا سادوفسكا ابنة الـ25 عاما من مدينة فروتسواف شرقي بولندا، فقدت حاسة البصر تماما في إحدى عينيها، فيما يقول الأطباء إنها في طريقها إلى العمى الكلي قريبا، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وقاد الهوس بالوشوم ألكسندرا إلى قرار بصبغ بياض العين باللون الأسود، أسوة بمطرب الراب بولندي معروف يدعى بوبيك، لكن بعد تنفيذ رغبتها بدأت تعاني ألما شديدا في عينيها، فيما أخبرها صانع الوشم أن هذا أمر طبيعي يمكن أن يعالج بالمسكنات.

إلا أن النصيحة لم تجد نفعا مع الشابة التي فقدت البصر في عينها اليمنى، وسط ترجيحات أن يحدث الشيء ذاته لليسرى في وقت قريب، فيما قررت ألكسندرا مقاضاة المتسبب في حالتها.

وقالت ألكسندرا: “لسوء الحظ، الأطباء غير متفائلين بحدوث تقدم. التلف (في العين) عميق وممتد. أنا خائفة من أن أصبح عمياء كليا”، لكنها أضافت: “لن أحبس نفسي وأصاب بالاكتئاب. أنا حزينة لكن الحياة سوف تستمر”.

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن صانع الوشم ارتكب أخطاء خطيرة أثناء عمله، من بينها استخدام صبغ مخصص للجلد فقط ولا يجب أن يلامس العين.

وقال محامي الشابه إن “هناك دليل واضح على أن صانع الوشم لا يعرف كيف ينفذ شيئا حساسا كهذا، وقراره أدى إلى هذه المأساة. صانع الوشوم الذي لا يزال يمارس عمله، يواجه السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بعد تسببه في إعاقة للسيدة”.(النهاية)