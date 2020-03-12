السجن ست سنوات بحق مدان عن جريمة استغلال وظيفته (معتمد)
(المستقلة)… قضت محكمة جنايات النجف، الخميس، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ مالية بمحافظة النجف الاشرف.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له تلقته (المستقلة) إن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه المبلغ المذكور من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته”.
وتابع أن “الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي”. (النهاية)
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