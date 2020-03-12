السجن ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد)

(المستقلة)… قضت محكمة جنايات النجف، الخميس، بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ ‏مالية بمحافظة النجف الاشرف.‏

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له تلقته (المستقلة) إن “محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير ‏حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه ‏المبلغ المذكور من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف ‏سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته”. ‏

وتابع أن “الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام ‏المادة 316 من قانون العقوبات العراقي”. (النهاية)‏