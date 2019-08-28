السجن 7 سنوات لـ”مشعوذ” يستدرج النساء عن طريق التواصل الاجتماعي

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالسجن سبع سنوات على “مشعوذ” يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهم القي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي بأنه كان يزاول مهنه السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق ” الفيس بوك” والقيام باستغلالهن وابتزازهن”.

وأضاف أن “المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق إحكام لمادة 430 / أولا استنادا إلى إحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات “.(النهاية)