السجن المؤبد لمدان بمحاولة قتل ضباط اثنين

(المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد بحق ارهابي شارك مع متهمين آخرين بمحاولة قتل ضابطين اثنين يعملان في وزارة الداخلية تحقيقاً لغايات ارهابية.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بانه كلف من قبل مجموعته الارهابية التي ينتمي لها بجمع المعلومات عنهما”.

وتابع البيان أن ” الارهابي هو اقارب الضباط الذين يعملون في مديرية شؤون وزارة الداخلية وتم الاستطلاع عليهما من قبله مع جلب صورهم لغرض تنفيذ عملية الاغتيال,لافتا إلى أن اعتقال احد افراد المجموعة الارهابية لم تنفذ العملية بنجاح”.

واشار إلى أن ” المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 و 5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″.