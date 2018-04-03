السجن المؤبد بحق أربعة مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة

(المستقلة)… أصدرت المحكمة الجنائية المركزية عدداً من الأحكام بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة، كما أصدرت أحكاماً اخرى بحق خمسة مدانين اخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقال المتحدث الرسمي ل‍مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “المحكمة الجنائية المركزية اصدرت، اليوم، احكاماً بالسجن المؤبد بحق اربعة مدانين بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة مادة الكرستال”.

واضاف بيرقدار ان “المحكمة اصدرت احكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات على خمسة متهمين آخرين تم ادانتهم بـ المتاجرة بالمواد المخدرة ايضا”، مبيناً ان “الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.(النهاية)