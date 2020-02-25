السجل الأبيض يؤازر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ويتسلح الريال بسجله الأبيض الخالي من الهزائم في مواجهاته الأوروبية ضد مانشستر سيتي، علما بأن جميعها أقيمت في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد واجه السيتي في 4 مناسبات بدوري أبطال أوروبا، فاز في 2 منها وتعادل مرتين ولم يتعرض للخسارة، وسجل 5 أهداف واستقبل 3.

موسم 2012-2013:

التقى الفريقان في دور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في الجولة الأولى بفوز مثير للريال على ملعبه بنتيجة 3-2، فيما حسمت نتيجة التعادل 1-1 مباراة الإياب بالجولة الخامسة في إنجلترا.

يذكر أن ريال مدريد أنهى مرحلة المجموعات حينها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف بروسيا دورتموند الألماني المتصدر بـ14 نقطة، فيما ودع السيتي البطولة بعدما تذيل الترتيب بـ3 نقاط.

موسم 2015-2016:

تجدد لقاء الفريقين في نصف النهائي، وانتهت مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي بالتعادل السلبي، فيما فاز ريال إيابا على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدف نظيف.

ريال مدريد حقق اللقب في النسخة المذكورة، بالفوز على جاره أتلتيكو مدريد في النهائي الذي أقيم بملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

أداء متقارب:

في الموسم الحالي خاض ريال مدريد 6 مباريات بمرحلة المجموعات فاز في 3 منها وتعادل مرتين وخسر واحدة، وسجل 14 هدفا واستقبل 8 أهداف، واحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.

في المقابل فاز مانشستر سيتي في 4 من مبارياته الـ6، وتعادل مرتين ولم يخسر، وسجل 16 هدفا واستقبل 4 أهداف، وصعد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في إنجلترا يوم 17 مارس/أذار المقبل.