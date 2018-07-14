السبت ليلي عز العرب ضيفة تامر شلتوت في أولي حلقات السر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

‎يستضيف الإعلامي تامر شلتوت، الفنانة ليلى عز العرب، في أولى حلقات برنامجه “السر”، التي تبدأ غدا السبت ، عبر إذاعة “ميجا FM”، في تمام الحادية عشر مساء.

‎وتتحدث الفنانة ليلى عز العرب عن مشوارها الفني، وأبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها في بداية عملها، وترصد رحلة نجاحها بالتفاصيل، كما تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة.

‎برنامج “السر” يُقدمه الإعلامي تامر شتلوت ويستضيف خلاله احدى الشخصيات العامة ويُبث يوم السبت، من كل أسبوع، عبر إذاعة “ميجا FM”، في تمام الحادية عشر مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.